Sampdoria, Quagliarella l’uomo guida e riscatto per Sabiri: Sensi in partenza

Il punto sul futuro del club blucerchiato

La Sampdoria, dopo la sofferta salvezza in questo campionato, dovrà programmare la prossima stagione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, dopo il CdA di lunedì prossimo, gli uomini di vertice della Doria potranno incontrare Marco Giampaolo, che con la salvezza si è guadagnato il rinnovo biennale, ma attende di conoscere i piani futuri per definire nei dettagli gli orizzonti societari. Quagliarella sarà l'uomo-guida: il capitano è in scadenza, ma c’è la sua volontà di rimanere e quella della società di continuare il rapporto sino al giugno 2023. Il club blucerchiato ripartirà anche da Sabiri, colpo del mercato invernale, arrivato in prestito a gennaio e protagonista assoluto del girone di ritorno, che verrà riscattato dall'Ascoli.