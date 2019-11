Sampdoria, Quagliarella rinnova: lunedì la firma sul contratto con adeguamento

La stagione della Sampdoria non è cominciata nel migliore dei modi: pochi punti in classifica, cambio di allenatore con Ranieri al posto di Di Francesco, sterilità offensiva per Fabio Quagliarella, che ha vinto la classifica dei bomber della scorsa Serie A. Nonostante quest’ultimo dettaglio, è pronto il rinnovo in casa blucerchiata, che verrà firmato nella giornata di lunedì: prolungamento di un anno rispetto alla scadenza in programma il prossimo giugno e anche leggero aumento di stipendio rispetto a quello percepito attualmente, come riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato. Una bella storia che prosegue, dunque, per il classe 1983, che dal 2016 veste la divisa della formazione ligure, con cui ha totalizzato la bellezza di 76 reti in 180 presenze, considerando tutte le competizioni. Quagliarella-Samp, la storia continua.