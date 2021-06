Sampdoria, Quagliarella rinnova. Sui social blucerchiati: “Legend”

Rinnovo fino al 2022 per l'attaccante

"Legend". Questa la parola usata dal profilo Twitter della Sampdoria con tanto di volto di Fabio Quagliarella e la scritta 2022 per annunciare il rinnovo del bomber e capitano blucerchiato. Ebbene sì, perché il centravanti e la società hanno trovato l'intesa per andare avanti ancora una stagione.

Per Quagliarella obiettivo fissato dei 100 gol in maglia blucerchiata. Lo aveva detto lo stesso diretto interessato al termine dello scorso campionato: "Mi son tenuto un gol per farlo davanti ai tifosi il prossimo anno". Le basi per mantenere la promessa ci sono tutte. I fan liguri non vedono l'ora di esultare col loro capitano...