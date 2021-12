Sampdoria, Quagliarella: “Vittoria in Coppa Italia voluta. Ora il campionato”

Parla l'attaccante blucerchiato autore della prima rete della partita contro il Torino finita 2-1 per i suoi

Mancava nel tabellino marcatori della sua Sampdoria da divero tempo. Capitan Fabio Quagliarella è tornato finalmente a segnare, anche se dal dischetto, nel match di Coppa Italia contro il Torino . Al triplice fischio della sfida contro i Granata, il bomber ha preso parola ai microfoni di Mediaset per analizzare la vittoria per 2-1 dei blucerchiati.

FIDUCIA - "Era importante dare continuità dopo la vittoria nel derby. È stata una bella partita di coppa contro un'ottima squadra, non era semplice", ha esordito Quagliarella . "Volevamo passare il turno e ci siamo riusciti, ora pensiamo subito alla partita di domenica prossima, un'altra gara difficile (contro il Venezia ndr)".

CHIAVE - Sul segreto del successo contro il Torino, il centravanti ha aggiunto: "Abbiamo capito i momenti della partita, quelli in cui si soffre e quelli in cui devi attaccare e alzare i ritmi. Siamo stati bravi in questo anche perché il Toro è una squadra che ti fa giocare male. Siamo stati bravi e concentrati fino alla fine e abbiamo meritato la vittoria".