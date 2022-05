Sampdoria, Quagliarella: “Voglio chiudere la carriera con questa maglia”

Grande prestazione del 37enne attaccante blucerchiato

Tocco sotto e gol, di gran classe. Fabio Quagliarella ha siglato il suo 181° gol in Serie A alla sua maniera. «Sono molto contento – sorride il capitano -, ci tenevo. Da un po’ di settimane stavo bene, questo era il momento: ultima in casa, davanti al nostro pubblico ed è arrivato un bel gol. Insomma, è stato un lunedì pomeriggio fantastico dopo aver ottenuto la salvezza. Abbiamo fatto una bella partita, ci tenevamo per il nostro pubblico: la testa nel calcio è tutto. E fa tutto. Oggi è stato l’emblema di questo concetto, perché abbiamo giocato con la testa libera mettendo in difficoltà un’ottima squadra».