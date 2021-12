Sampdoria, quantificati i debiti

Superata la soglia dei 100 milioni

L’arresto di Ferrero ha turbato molto anche il gruppo-squadra, che agli ordini di D’Aversa ha preparato il derby di stasera al Ferraris. I blucerchiati si ritrovano in una situazione un po’ agitata e hanno bisogno al più presto che si addivenga a una cessione societaria. Da questo punto di vista però, pesano diversi debiti, che secondo il Secolo XIX, ammonterebbero a 120 milioni di euro. Per quanto riguarda i debiti netti, sarebbero oltre 70 milioni, cifra divisa tra debiti per la ristrutturazione del centro sportivo e del blocco dei finanziamenti assistiti, oltre che dei crediti che il club vanta verso terze parti. Tra queste Flatex Bank, protagonista dei trasferimenti di Andersen e Kownacki. Se non bastasse, per quanto riguarda i debiti di calciomercato per i contratti con altre società, ci sono anche oltre 15 milioni di debiti contratti con il fisco, la cui scadenza giungerà a breve. Insomma, una situazione tutt’altro che semplice, che l’attuale presidente Ferrero non può al momento nemmeno risolvere.