Sampdoria, quarantena speciale per i calciatori: nessuna merenda e bilance elettroniche per evitare i ‘furbetti’ del peso

Occhio a chi sgarra! Questo il messaggio che ha voluto mandare la Sampdoria ai suoi tesserati in quarantena a causa del coronavirus. Il periodo di inattività causato dall’emergenza Covid-19 non deve essere una scusa per perdere la forma fisica, soprattutto per quanto riguarda il peso.

Ecco perché, come scrive Il Secolo XIX, la Sampdoria si affida ad un programma ben definito che non ‘lascia scampo’ ai propri tesserati. Al fine di monitorare con precisione l’attività e il peso dei calciatori, la società blucerchiata si è mossa per fornire bilance elettroniche a ciascun giocatore allo scopo di consentirgli di mandare quotidianamente il suo peso preciso al nutrizionista che si occupa delle necessità caloriche degli atleti. In questo modo sono state abolite le bilance a lancetta che non fornivano variazioni precise. Colazione, pranzo e cena. Saltare la merenda e il gioco è fatto. Con questo sistema, e grazie alle nuove bilance, al momento, nessuno dei giocatori è fuori dalla tabella del peso forma.