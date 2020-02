Sampdoria, Ramirez: “Abbiamo creato tanto e siamo stati compatti”

Con la sua doppietta Gaston Ramirez ha trascinato la Sampdoria al trionfo sul Torino. Il fantasista urugaiano è intervenuto nel post gara ai microfoni di SkySport: “Abbiamo raccolto quanto di buono fatto già con il Napoli. Abbiamo creato tanto e siamo stati compatti. Siamo veramente contenti per i tre punti. Erano importanti. Cominciare il secondo tempo subito sotto di un gol non è stato facile”.

TRE PUNTI PESANTI – “Una boccata d’ossigeno. Sono contento anche per la prestazione. La squadra ha messo gli attaccanti nella condizione di segnare. “Sono contento per i tre punti, erano importanti per noi. Iniziare il secondo tempo andando sotto è stato difficile, siamo riusciti a vincere su un campo difficile”.