Sampdoria, Ramirez aspetta: “Attendo telefonata di Ferrero”

Il trequartista pronto ad una nuova avventura in maglia blucerchiata

In attesa della chiamata giusta, l'uruguaiano, svincolato dalla scorsa estate, ha avuto di recente un contatto con il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero dal quale attende una telefonata per mettere nero su bianco la firma per una nuova avventura in quel di Genova: "A che punto siamo? Spero buono - ha detto ai taccuini de Il Secolo XIX -. Sto aspettando la telefonata finale. Se il presidente ritiene che io possa ancora dare qualcosa alla Sampdoria, sono qui".