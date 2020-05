Sampdoria, Ramirez: “Gol nel derby una delle cose più belle in assoluto. Sulla garra charrua…”

Gaston Ramirez si racconta e lo fa nel corso di un momento social con i fan. Il trequartista della Sampdoria ha risposto via Twitter alle domande dei tifosi sia a livello personale sia a livello di squadra.

BELLEZZA – Le prime domande sono per i suoi gol: “Segnare nel derby è stata una delle cose più speciali da quando sono arrivato, uno dei gol più importanti per me. È stato bellissimo vedere i tifosi, con lo stadio pieno: il primo gol nella Sampdoria, un insieme di tante sensazioni che mi ha reso molto felice”. E su quello più bello e importante: “Forse devo dire quello al Torino. Era anche un momento particolare per la squadra. Quando ti rendi conto che è stato anche utile per tutti”.

MANCINO – “Come scegliamo chi calcia le punizioni? Beh, io e Gabbiadini abbiamo delle differenze. Io magari tiro quelle più vicine alla porta e lui che ha un sinistro potente quelle più distanti. Lui ha un piede molto forte e calcia davvero bene”.

GARRA CHARRUA – Si sente spesso parlare del carattere forte e duro dei sudamericani: “Cosa è la garra charrua? Beh, per tutti noi è come viviamo la vita e anche il calcio. I charrui erano i nativi, tosti, duri. Non tanto amichevoli. Si vive per dare sempre il massimo, giocare sempre fino alla fine. La tua squadra è la tua famiglia. E lo stesso vale per la Nazionale”.