Sampdoria, Ramirez: “Il rinnovo? Se Ferrero chiama, io rispondo…”

Vittoria fondamentale in chiave salvezza, quella conquistata lo scorso sabato dalla Sampdoria sul campo del Torino. Tra i protagonisti del match Gaston Ramirez, autore di una doppietta, la prima per lui in Serie A. L’uruguaiano, ai blucerchiati dall’estate 2017, ha un contratto in scadenza nel 2021 e, come dichiarato a Il Secolo XIX, sogna il rinnovo.

RINNOVO – “Se Ferrero mi chiama, io rispondo. Sono felicissimo di giocare in questa squadra, a Genova mi trovo benisimo, così come la mia famiglia. Mi piacerebbe molto rimanere, staremo a vedere che cosa succederà in futuro”.

