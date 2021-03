Sampdoria, Ranieri: “A Bologna con un tabù da sfatare”

La Sampdoria domani farà visita al Bologna, una trasferta insidiosa e con un tabù da sfatare visto che la squadra blucerchiata non passa al Dall’Ara da ben da ben 18 anni. In conferenza stampa il tecnico Claudio Ranieri si augura che questo sia l’anno giusto visto che nelle ultime tre gare sono state tre sconfitte per 2-1: “I numeri sono fatti per essere sfatati, almeno per un anno ci deve essere un break. Speriamo sia quello giusto”. Ranieri poi accenna al pareggio di domenica scorsa contro il Cagliari: “Quando prendi gol nel recupero ti dispiace, è inevitabile. Anche perché saremmo in una posizione ancora più tranquilla. La conferma in Serie A è ancora da ottenere, anche se siamo da tante giornate nella parte sinistra della classifica ed è lì che vogliamo restare. Le prestazioni però mi lasciano abbastanza tranquillo. Attenzione al Bologna, che è una squadra che sa creare molto. Da quando sono qui abbiamo sempre perso 2-1 contro di loro, spero sia la volta buona anche se al “Dall’Ara” la tradizione è negativa prima o poi ci sarà un anno di break».

Girone. L’allenatore blucerchiato svela anche un retroscena dallo spogliatoio blucerchiato: «Ai miei giocatori ho detto: se siamo stati raggiunti al 95′, toccherà anche a noi una volta pareggiare o vincere alla fine. Il calcio ci insegna a non arrenderci e non dare nulla per scontato. Non si può pensare di fare un campionato intero in piena forma, ma se dovessimo vincere la prossime due partite eguaglieremo il percorso dell’andata. Il mio obiettivo è raddoppiare quello che abbiamo fatto nello scorso girone».

L’OBIETTIVO – La Sampdoria non vince da un mese ma Ranieri è ambizioso: “Ne dobbiamo fare 26 di punti nel girone di ritorno e non bisogna fermarsi mai. Questa squadra è motivata e può fare gli stessi punti del girone di andata”