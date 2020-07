Sampdoria, Ranieri: “Ai miei giocatori devo solo dire grazie”

L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Milan, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI RANIERI

Queste le sue parole a SkySport: “Questa era la 12esima partita giocata dai ragazzi. Cosa gli si può chiedere si più? Hanno lottato comunque. Lunedì siamo tornati alle 4 del mattino, mentre il Milan arrivava da 5 giorni di riposo. La mia concentrazione era proprio far ricaricare le energie nervose. Questi però sono giocatori che non hanno mai giocato in Coppa, almeno alcuni. Devo solo dirgli grazie e non pensavo di potermi salvare con 4 giornate d’anticipo. Futuro? Voglio prima vedere la squadra che si verrà a creare. Mi aspetto una Samp giovane con giocatori interessanti. So di non poter chiedere campioni, ma giocatori su cui costruire una squadra. Situazione Genoa? Bisogna ribadire che questo è un campionato falsato. Il covid ha cambiato le dinamiche”.