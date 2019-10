Sampdoria, Ranieri: “Ai ragazzi avevo chiesto di dare tutto e lo hanno fatto, sono soddisfatto”

Prima partita per Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria, pareggio contro la “sua” Roma per 0-0. Non è successo molto, di sicuro è importante per i blucerchiati muovere la classifica. Ecco le parole rilasciate dal tecnico a Sky Sport: “Sono soddisfatto di queste risposte dopo una sola settimana di allenamenti. Abbiamo giocato contro una Roma che gioca molto bene, tiene molto possesso palla, ma a noi interessava non farli entrare centralmente, essendo molto bravi a dialogare quando arrivano nei pressi dell’area avversaria. I ragazzi hanno dato tutto ed era quello che avevo chiesto, quindi sono soddisfatto.

E ancora: “Bertolacci? Gli ho detto di giocare fino a che poteva, poi avrei avuto Ekdal che conosco da tempo ma veniva dagli impegni con la nazionale, per questo ho scelto Andrea, al quale ho chiesto di rimanere un po’ più in fase difensiva. I tifosi ci hanno incoraggiato, a noi conta solo il campo e fare il meglio possibile, non la classifica, per ora. Mi vedete sempre commosso? Forse mi sto un po’ rincoglionendo (sorride, ndr)”.