Sampdoria, Ranieri: “Atalanta molto forte ma noi stiamo bene adesso”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta ha presentato la partita: “I successi con Fiorentina e Lazio ci hanno portato più convinzione e determinazione, che non eravamo riusciti ad esprimere con Juventus e Benevento, adesso però dobbiamo dimenticarci di queste partite e provare a dare continuità alle ultime prestazioni. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ormai rappresenta un modello per il calcio italiano. Sappiamo che andremo a giocare contro un avversario molto forte, che nel corso degli anni è diventato sempre più squadra. È una formazione che lotta, marca, pressa e non sente la fatica. La scorsa stagione disputando due buone prove contro di loro, vorrei vedere la mia squadra determinata tanto quella dell’Atalanta. La squadra sta bene. Certo, i nuovi hanno bisogno di un pochino più di tempo per entrare in condizione a livello fisico. Candreva ha giocato fino all’anno scorso, però non aveva mai fatto nessuna partita e infatti sta un pochino meglio. Keita e Silva è da marzo che non giocavano più. Stanno salendo di condizione, anche non sono al 100%”.