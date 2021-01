Sampdoria, Ranieri: “Avevamo in mente un’altra partita. Troppo facile per la Juve”

La Juventus si rivela un ostacolo insormontabile per la Sampdoria. I blucerchiati cadono per 2-0 e subiscono un brutto stop. Il campionato della formazione ligure, però, resta comunque ottimo a questo punto della stagione.

LE PAROLE DI RANIERI

Il tecnico Claudio Ranieri commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Volevamo fare un altro tipo di partita. Ci hanno messo in difficoltà con quelle palle no-look alle spalle dei nostri difensori. Per il resto abbiamo concesso molto noi. E’ stato facile per i difensori della Juventus. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosina di più, ma poco altro. Sono soddisfatto del mercato. Ha allestito una bella squadra. Noi siamo stati leggermente meno determinati. Facevamo girare la palla, ma appena la perdevamo rischiavamo il contropiede. Non siamo mai riusciti a renderci pericolosi quando avevamo noi la sfera. Faccio i complimenti all’arbitro per la prestazione. L’anno scorso siamo stati nelle sabbie mobili, mentre finora siamo stati lontani dalle zone calde. Cerchiamo di girarci alla larga, puntando sempre a salvarci. Con l’Inter siamo stati più determinati rispetto a oggi. Eravamo troppo preoccupati contro la Juventus”.