Sampdoria, Ranieri: “Bologna difficile. Non abbiamo tempo di pensare con questi ritmi”

Giornata di antivigilia per la Sampdoria di Claudio Ranieri che domenica affronterà il Bologna nel match valido per la 28^ giornata di campionato. Attraverso i canali ufficiali del club, il tecnico blucerchiato ha fatto il punto della situazione in vista della gara del weekend.

RITMO – Reduce dal ko contro la Roma, la Sampdoria non si perde d’animo e vuole il massimo dalla prossima gara: “Il bello di questo nuovo campionato è che si gioca ogni tre giorni, non hai tempo di realizzare cosa è successo che già devi pensare alla gara successiva”, ha spiegato Ranieri. “Dei quattro tempi giocati, gli ultimi tre, il secondo con l’Inter e i due con la Roma, mi sono piaciuti, la squadra sta dando tutto e sta correndo di più rispetto a prima dello stop per il coronavirus. Questo vuol dire che i ragazzi hanno lavorato bene. Certo, ora dobbiamo fare risultati. Lo sappiamo. Ma è già passata una giornata e siamo nella stessa identica posizione di quando abbiamo ricominciato, è buon segno”.

AVVERSARIO – E sul Bologna e su mister Mihajlovic: “Sinceramente vedo un bel Bologna, organizzato, spinge con tutti gli effettivi: sarà difficile per noi. Sinisa? Ha subito un brutto colpo, ma si riprenderà alla grande. Non ho i social per poterlo dimostrare, ma gli sono sempre stato vicino”.