Sampdoria, Ranieri: “Cambi cruciali. Punto sempre a fare 52 punti”

Il tecnico dei blucerchiati si sofferma sulla prestazione della sua squadra

Il tecnico Claudio Ranieri si sofferma sulla prova dei suoi uomini al termine del match ai microfoni di Sky Sport: "Ho rimesso la squadra che aveva vinto nel girone d'andata. Sono partiti più determinati di noi. Ho dovuto cambiare perché stavamo giocando per il Verona. Non facevamo quello che avevamo preparato in settimana. Oggi Ferrero e io abbiamo parlato. Niente di che: vorrei dire che andiamo d'amore e d'accordo. Io sto bene qui alla Sampdoria, spero di rimanere. Altrimenti vorrà dire che andrò negli studi di Sky a commentare (ride ndr.). I 52 punti sono figli del girone d'andata, giocato molto bene, battendo anche squadre che lottano per il vertice. Abbiamo fatto partite non belle e a volte abbiamo perso giocando bene. Nel secondo tempo i ragazzi hanno dato fondo alle loro motivazioni. Se non ci riusciremo non sarà un problema. I nuovi allenatori sono tutti fortissimi".