Sampdoria, Ranieri: “Che peccato oggi, avevamo fatto una bella partita a Napoli”

Nella prima del campionato nello stadio dedicato alla memoria di Diego Armando Maradona la Sampdoria dura un tempo, qualcosa in più. In rimonta vince il Napoli 2-1. La vince Gattuso, i suoi cambi e la maggiore qualità della panchina partenopea. I gol di Jankto al 20′ del primo tempo, poi nella ripresa entrambi di testa segnano Lozano e Petagna. Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha analizzato la sconfitta con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona: “Mi dispiace molto perdere così, è stato un vero peccato buttare via la vittoria dopo aver fatto una bella partita. Uscire senza punti da Napoli dopo aver creato tante occasioni e mi dispiace tantissimo perdere così. Dovevamo essere più cinici e precisi sull’1-0. Con i cambi di Gattuso è cambiata l’inerzia della gara. Adesso dobbiamo reagire e giocare meglio nelle tre partite che rimangono prima di Natale. Noi non ci scoraggiamo e lotteremo su ogni pallone. Giocare nello stadio di Maradona è sempre bello e la città vive nella memoria di questo grandissimo campione”.