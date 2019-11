Sampdoria, Ranieri: “Ci manca il gol, per ora dobbiamo mettere le fondamenta”

Termina 0-0 la sfida tra Sampdoria e Atalanta. Per i blucerchiati, ancora in zona retrocessione, è il terzo risultato utile consecutivo. Queste le parole del tecnico doriano Claudio Ranieri al termine del match.

ASTINENZA – “Ci manca il gol, deve arrivare. Siamo in difficoltà, dobbiamo mettere a posto l’aspetto difensivo: per ora l’importante è mettere le fondamenta, poi arriveranno i quadri, ovvero i gol. Le proteste dell’Atalanta? E’ successo anche noi la scorsa settimana e siamo rimasti tutti al nostro posto. Scudetto di una piccola? Me lo auguro, sarebbe bello se le piccole squadre riuscissero a battere le super potenze: questo è il bello del calcio”.