Sampdoria, Ranieri: “Ci siamo disuniti, peccato. Quagliarella? Il gol arriverà”

Sampdoria sconfitta nel lunch match della nona giornata di Serie A. I blucerchiati, al Dall’Ara, si sono arresi per 2-1 al Bologna. Queste le parole del tecnico Claudio Ranieri al termine della gara.

RAMMARICO – “Nel primo tempo abbiamo dato fiducia al Bologna sbagliando troppo e loro ci hanno messo in difficoltà. Peccato, perché abbiamo avuto una grande reazione dopo il loro gol: dovevamo stare attenti in occasione del calcio d’angolo che ha portato al gol di Bani. Risultati come questi non fanno piacere, mercoledì però ci aspetta una nuova partita. Noi oggi dopo la loro seconda rete ci siamo un po’ disuniti. Bertolacci? Era già un anno e mezzo che non giocava, ero indeciso se schierarlo nuovamente fin dall’inizio. Quagliarella? Ha fatto una gran partita sotto il profilo dell’impegno: andando avanti così il gol arriverà”.