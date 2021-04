Sampdoria, Ranieri: “Complimenti a Gattuso. Futuro? Ferrero sa dove trovarmi”

La Sampdoria esce sconfitta contro il Napoli per 2-0. I blucerchiati si arrendono di fronte alle reti di Fabian Ruiz e Osimhen.

LE PAROLE DI RANIERI

Il tecnico Claudio Ranieri commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “La squadra ha giocato e messo in difficoltà gli avversari. Appena abbiamo rifiatato, il Napoli ha creato varie occasioni. La gara è stata bella e combattuta. Sapevamo del valore del Napoli come rosa e di Gattuso come allenatore. L’importante è vedere la mia squadra che lotta. A Gattuso ho detto un sacco di cose (ride ndr.). Gli ho fatto i complimenti. Lo dicevo quando allenava il Milan. Le sue squadre non solo grinta. La squadra gioca bene, ama la costruzione da dietro. Ho fatto i complimenti sinceri. Ora pensiamo a fare 52 punti. Il mio futuro? Il presidente sa dove trovarmi per parlare”.