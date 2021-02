Sampdoria, Ranieri: “Con la Lazio ci sarà da soffrire, non sarà la stessa gara dell’andata”

L’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha presentato la partita di sabato che vedrà i genovesi sfidare la temibile Lazio di Inzaghi, reduce dal ko contro l’Inter: “Sarà una partita bella, difficile ed emozionante, loro vogliono far bene ma lo vogliamo anche noi. Ad inizio stagione non hanno ingranato subito ma è possibile che in un anno possano esserci delle complicanze. Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario, ha giocatori fortissimi tra cui Immobile. Milinkovic e Luis Alberto sono due centrocampisti che potrebbero giocare in qualsiasi squadra europea. Non sarà una gara simile a quella dell’andata, mi aspetto tutta un’altra partita. Sappiamo che ci sarà da soffrire, dovremo essere perfetti. Noi stiamo recuperano diversi giocatori specialmente in attacco, sia Gabbiadini che Torregrossa stanno meglio”.