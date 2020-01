Sampdoria, Ranieri: “Con la Lazio partita difficilissima, dovremo dare tutto”

Una gara complicata, quella da cui è attesa la Sampdoria. I blucerchiati, nella giornata di sabato, faranno infatti visita alla lanciatissima Lazio, reduce da dieci vittorie consecutive. Un match che è stato così presentato dal tecnico Claudio Ranieri in conferenza stampa.

SPIRITO – “Lo spirito è sempre lo stesso. Voglio che la mia squadra, indipendentemente dai risultati, giochi sempre con la stessa motivazione e mentalità. Con la Lazio sarà una partita difficilissima, a loro adesso gli sta riuscendo tutto e hanno Immobile che sta facendo gol in ogni modo. Non hanno fretta di trovare la rete, tanto sanno che prima o poi la trovano. Noi dovremo dare tutto”.

COMPATEZZA – “Abbiamo trovato compattezza, dobbiamo dimostrarlo in ogni occasione. Dobbiamo essere sempre squadra”.

RAMIREZ – “Sta migliorando di giorno in giorno. Ogni contatto, però, gli provoca dolore: si attenuerà, ma dovrà conviverci. Se non sarà con il Sassuolo, tornerà con il Napoli”.

MERCATO – “Abbiamo bisogno di uno o due difensori. Conosco le dinamiche del mercato, dobbiamo avere pazienza. Cambiare per cambiare a me non piace: chi viene deve migliorare la nostra rosa, altrimenti rimaniamo così”.

FORMAZIONE – “La formazione non la scelgo durante la settimana, la faccio la sera prima. Il venerdì facciamo i tiri in porta e vedo come sta ogni singolo giocatore. La strada è tracciata, ma se vedo che un calciatore scendi di tono ed invece uno sale, valuto. Non esiste un giocatore che rimanga in condizione per dieci mesi”.

RILASSAMENTO – “Se dopo il Brescia ci rilassiamo mangio vivi i ragazzi. Possiamo sbagliare partita, ma non voglio vedere rilassamenti”.

ATTACCO – “Caprari-Quagliarella-Gabbiadini? C’è anche Bonazzoli. Questo sarà uno dei dubbi che mi porterò dietro fino all’ultimo. Federico non è ancora al 100%, ma fa tutto”.

EKDAL – “Sta bene, si tratta solamente di una scelta tecnica: adesso sto preferendo gli altri due”.