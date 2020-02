Sampdoria, Ranieri: “Concentrati solo su noi stessi”

Domenica alle 15 Sampdoria e Fiorentina scenderanno in campo al Marassi. Partita fondamentale soprattutto per i Viola che arrivano da tre sconfitte consecutive. La Samp invece vuole bissare la vittoria sul Torino.

Claudio Ranieri quest’oggi ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida: “Sampdoria-Fiorentina sarà una bellissima sfida, in questo momento ha gli stessi nostri obiettivi ma è stata costruita, e rinforzata a gennaio, per ben altri traguardi. Mi aspetto una gara con molti capovolgimenti di fronte”.

CONTINUITA‘ – “La vittoria in Torino -Sampdoria è stata importante perché noi non guardiamo gli altri risultati ma continuiamo a fare la corsa solo su noi stessi perché sappiamo che il campionato sarà duro sino alla fine”.

AVVERSARIO – “In campo non credo che si vedrà un avversario non abituato a lottare per la salvezza, hanno un allenatore, Iachini, che voi conoscete bene e io lo conosco per essere stato un mio giocatore e so cosa può dare alla squadra. Mi aspetto un avversario che si richiude a fisarmonica e riparte, se Iachini vorrà giocarsi la carta Duncan non lo so ma a prescindere da chi scenderà in campo tra gli avversari mi aspetto un avversario difficile”.

SALVEZZA – Alla domanda sulla quota salvezza l’allenatore romano ha risposto così: “Non faccio calcoli, so che la quota salvezza più o meno è a 40 punti e quindi vado avanti con quell’obiettivo in testa”.

VAR – “Il VAR credo che possa sempre dare una mano, quindi credo usarlo in maniera ancora più efficace possa essere utile a ridurre ulteriormente gli errori. In Premier League ho imparato che non bisogna discutere sulle decisioni degli arbitri perché il prodotto calcio va venduto e deve essere fluido, appetibile e le proteste verso gli arbitri rovinano la bellezza del gioco”.