Sampdoria, Ranieri: “Contro il Crotone mi aspetto gara difficilissima”

Il tecnico blucerchiato ha presentato il match contro la squadra calabrese

Massima concentrazione. Dopo il successo sul Verona, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri non vuole cali di tensione. Domani, mercoledì, nel turno infrasettimanale della 32.a giornata, la squadra blucerchiata andrà a far visita al Crotone ultimo in classifica. «Mi aspetto una gara difficilissima – avverte il tecnico dalla sala stampa del “Mugnaini” -. Affronteremo una squadra che gioca bene, che vuole salutare questo campionato a testa alta. Hanno giocatori che stanno sulla bocca di tutti: Simy ha realizzato 10 gol nelle ultime 7 partite, Messias è veramente bravo, Ounas. Noi vogliamo tornare a vincere fuori casa ma non sarà facile: servirà la miglior Samp».