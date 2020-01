Sampdoria, Ranieri: “Contro il Milan speriamo di fare punti. Ibrahimovic? Non una bella sorpresa nella calza…”

Claudio Ranieri è pronto a sfidare il Milan. Il tecnico della Sampdoria ha presentato la gara di lunedì sera contro i rossoneri valida per la 18^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

SFIDA – “Spero di fare una gran partita e di fare punti, sicuramente troverò Ibrahimovic come avversario e non è una gran sorpresa nella calza della Befana. Sicuramente Ibrahimovic porterà entusiasmo e mentalità vincente, da parte nostra dovremo cercare di fare una gran partita, ripartendo dalla prestazione fatta contro la Juventus cercando di evitare gli errori commessi”, ha detto Ranieri che sul Milan ha aggiunto: “Mi aspetto un avversario caparbio, con San Siro pieno che spinge al massimo i proprio beniamini e noi dovremo essere bravi ad affrontare la gara anche dal punto di vista ambientale”.

SQUADRA – “Come affrontare il Milan? Ripeto, dobbiamo provare replicare lo spirito di agonismo, di attenzione e di aiuto reciproco messo in campo in occasione della gara contro la Juventus”. E su chi giocherà: “Abbiamo perso Ferrari, un giocatore che stava facendo bene ed era in un ottimo periodo di forma ma chi lo sostituirà sono sicuro che farà bene”. “Se toccherà a Murillo? Deve ritrovare fiducia, ha avuto problemi di postura ma sta migliorando: a destra può essere una soluzione, come ha fatto in parte nelle ultime due partite”. “A destra abbiamo recuperato sia Depaoli che Bereszynski, quindi almeno in quel settore siamo messi bene”.

MERCATO – “Se abbiamo in mente di intervenire sul mercato? Con la società stiamo monitorando il mercato, ci aggiorniamo quotidianamente: di sicuro in questo momento c’è bisogno di calciatori pronti, che conoscano il campionato italiano”.