Sampdoria, Ranieri: “Contro il Napoli servirà ripetere prova contro il Milan”

Un altro ostacolo da Champions sulla strada della Sampdoria, che dopo il Milan si prepara al testa a testa con il Napoli. Una partita che Claudio Ranieri inquadra così: «Affronteremo un avversario prestigioso, che ha una grande forza d’urto e che punta ad entrare nelle prime quattro. Loro hanno una qualità immensa in tanti giocatori. Hanno avuto un campionato complicato, ma ora stanno bene e hanno recuperato tutti. Proveremo a rifare la prestazione di San Siro, ma dovremo stare attenti. Mi aspetto il Napoli arrembante degli ultimi venti minuti di Torino».

Strada. «Squalifiche e infortuni mi portano a cambiare ancora una volta – spiega il mister -. Chi giocherà a centrocampo? Domenica scioglierò i dubbi. Voglio il massimo dalla mia squadra, al di là degli avversari: questa è la mia filosofia. L’obiettivo da qui alla fine sono i 52 punti. Non voglio assolutamente che ci sia un calo: non siamo ancora salvi, e poi comunque a me non basta. La strada maestra è quella che ci porta a fare almeno gli stessi punti dell’andata».