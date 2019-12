Sampdoria, Ranieri: “Contro il Parma gara importante. Rinnovo Quagliarella? Può far bene a lui e al gruppo…”

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri prepara la sfida al Parma, in programma domenica 8 dicembre alle ore 18 valida per la quindicesima giornata di Serie A. Ecco le sue parole nel consueto appuntamento con i media della vigilia: ”

MOMENTO – Reduce dal doppio ko contro il Cagliari, prima in campionato poi in Coppa Italia, Ranieri fa il punto: “Contro il Cagliari in Coppa non ci siamo sentiti al traguardo ma ho avuto, al contrario, la percezione che la squadra volesse fare il quarto gol. Siamo stati inesperti ma ci servirà per il futuro. In ogni caso le due sconfitte non hanno lasciato strascichi. Anche perché nonostante la sconfitta e l’eliminazione ho visto anche cose buone, tenendo conto che giocavano tanti elementi che insieme non erano mai scesi in campo”.

CAMPIONATO – “Parma? La gara è importante. I ducali sono una squadra coriacea che sa partire in contropiede. Rinnovo Quagliarella? Il fatto che abbia prolungato il contratto può far bene a lui e a tutto il gruppo. Fabio l’ho visto già tranquillo prima e credo che questa notizia può solo fargli bene”.

CHI GIOCA – Ranieri fa poi la conta degli infortunati e dei disponibili per la sfida contro il Parma: “Tranne i lungodegenti, i ragazzi sono tutti disponibili per la sfida con i gialloblù. Chi ha giocato meno in questa prima parte di stagione ed è sceso in campo giovedì sera sta entrando negli schemi, sta ritrovando la forma e siamo sulla strada giusta”.

GARA – “Dobbiamo stare attenti perché è una squadra che si sa muovere molto bene. Ha una catena di destra molto forte con Darmian e Kulusevski che sono molto forti. Gervinho è imprevedibile e non dà punti di riferimento in avanti. Dovremo fare la gara perfetta”.