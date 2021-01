Sampdoria, Ranieri: “Contro la Juventus con attenzione. Servirà perfezione e… fortuna”

È pronto a sfidare la Juventus. Claudio Ranieri carica la sua Sampdoria che domani sarà impegnata contro i bianconeri per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Alla vigilia del match, il tecnico ha presentato ai media ufficiali la sfida.

Sampdoria-Juventus, parla Ranieri

“Rispetto alla partita di andata la Sampdoria è cambiata tantissimo. Sono arrivati nuovi giocatori. Piano piano stanno entrando in forma un po’ tutti quanti perché non dimentichiamoci che alcuni giocatori erano fermi da febbraio dell’anno scorso”, ha esordito Ranieri. “Ma penso anche a altri che abbiamo preso quest’anno come Torregrossa che non è nelle condizioni come tutti gli altri. Per cui io credo che questa Sampdoria possa ancora migliorare”.

“Come si affronta la Juventus? Con molta serenità, con grande senso di abnegazione perché quando incontri queste squadre devi fare la partita perfetta e devi avere anche un pizzico di fortuna. Da loro, anche se fai tutto perfetto, la giocata del campione uscirà sempre fuori. Mi auguro a quel punto che ci pensi Audero o un palo oppure che loro sbaglino la mira”. “Noi, ripeto, giocheremo con entusiasmo e voglia di fare. Non come all’andata che non siamo stati quello che volevo che fossimo”.

E ancora sulla Juventus: “Pensando alla Juventus mi viene in mente una squadra che ha cambiato allenatore ma sta facendo bene. Sono arrivati nuovi giocatori che si sono integrati molto bene, perciò è una candidata allo scudetto. Vero è che sono un po’ indietro però hanno ampi margini di miglioramento e il bello di quest’anno che è un campionato aperto, sia per la lotta per lo scudetto sia per la lotta per la retrocessione”.