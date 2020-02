Sampdoria, Ranieri: “Contro l’Inter gara e squadra perfetta. Siamo in difficoltà ma vogliamo superare questo momento”

Trasferta delicata quella che attende la Sampdoria di Claudio Ranieri impegnata domenica sera nel posticipo di San Siro contro l’Inter. Il tecnico blucerchiato ha presentato la gara valida per la 25^ giornata di campionato nel consueto appuntamento con la stampa. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “La squadra reagisce ogni volta”, ha detto il mister a proposito dell’ultimo ko contro la Fiorentina. “La sfida contro la Viola è stata una partita nata male e che dobbiamo archiviare perché ci aspetta un’altra partita tosta, difficile ma anche molto bella. Non credo che si possa parlare di problemi di mentalità: in Sampdoria-Fiorentina non ho visto una squadra demotivata o sazia, eravamo partiti con il piglio giusto ma abbiamo subito tre gol su tre cross”. “Siamo in mezzo ai momenti di difficoltà, sapevamo che ci sarebbero stati: dobbiamo saperci stare e aiutarci a vicenda per superarli”. “Le voci societarie non ci devono preoccupare e condizionare: noi andiamo in campo e di altri aspetti non ci occupiamo”. “Siamo sempre nelle sabbie mobili ma siamo in piena lotta, finisse ora il campionato saremmo salvi, quindi massima allerta ma restiamo positivi”.

INTER – E sulla gara di San Siro: “Al Meazza servirà una squadra perfetta, che giochi compatta per contrapporsi alla forza d’urto dell’avversario, che abbiamo studiato a fondo e di cui conosciamo le qualità. Noi dovremo essere attenti, concentrati, compatti nei reparti, solo così possiamo pensare di portare a casa punti da San Siro. Eriksen? Sappiamo che è un calciatore che ha una grande visione di gioco, gran tiro non può essere considerato un problema per i nerazzurri”. “Come si ferma l’attacco dei nerazzurri? Sporcando i palloni agli avversari e non farli arrivare al tiro”.