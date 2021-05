Sampdoria, Ranieri: “Corso più dell’Inter ma male”

Il commento del mister blucerchiato dopo ko di San Siro

La Sampdoria viene piegata dall’Inter al “Meazza” nel giorno della festa nerazzurra. Claudio Ranieri analizza a caldo la sconfitta, sottolineando i meriti dei neo campioni d’Italia. «Abbiamo preso gol subito. Dopo appena quattro minuti e poi, dopo altri venti, stavamo già sotto di due – spiega il tecnico -. Peccato perché avevamo accorciato le distanze con Balde. Sono convinto che abbiamo corso di più ma male non per demerito nostro ma per merito dell’Inter».

Bilancio. «Abbiamo ancora tre partite per chiudere al meglio la stagione – prosegue Ranieri -. L’obiettivo iniziale era soffrire meno dell’anno scorso e fin da subito ci siamo messi nelle condizioni di disputare un campionato tranquillo. Il bilancio è positivo e credo che anche i tifosi della Sampdoria, che ci sono sempre vicini, siano contenti. La passerella iniziale? Ho suggerito a capitan Quagliarella e ai ragazzi di festeggiare in questo modo, come fanno in Inghilterra, e sono stati subito d’accordo con me. Lo sport va premiato anche attraverso questi gesti».