Sampdoria, Ranieri: “Dobbiamo essere più cattivi. Pellegrini è un campione”

Nonostante una grande prova la Sampdoria non è riuscita ad evitare la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma. La doppietta di Dzeko complica il percorso salvezza degli uomini di Ranieri che ha parlato del match ai microfoni di SkySport.

Parla Ranieri

Queste le parole dell’ex allenatore del Leicester: “Peccato per noi perché nel primo tempo eravamo arrivati più volte nelle parti di Mirante. Dopo la partita del Meazza abbiamo fatto un’ottima partita. Dobbiamo avere un pizzico di determinazione e cinismo in più. Abbiamo fatto una buonissima partita. Mi dispiace per i ragazzi che si meritavano di portare via almeno un punto. Pellegrini? È un campione, sa dare passaggi splendidi che Dzeko sa sfruttare. Nel secondo assist il pallone è sceso un po’ come la neve. Dispiace perché abbiamo fatto una bella partita, non dico che credessimo di averla vinta ma ci voleva la giocata di un grande campione della Roma per recuperarci”.