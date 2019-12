Sampdoria, Ranieri: “Gara bellissima, tranne gli ultimi 15 minuti: lì siamo stati poco attenti”

Gran prova della Sampdoria in casa del Cagliari che però non è bastata per portare a casa punti: in vantaggio 3-1, i blucerchiati si fanno rimontare fino al 4-3. Ecco le parole del tecnico della Samp Claudio Ranieri: “Erano diverse settimane che vedevo Quagliarella molto attivo in allenamento, avevo fiducia in lui e nelle sue qualità, non poteva essersi dimenticato come si facesse gol – ha detto a Sky Sport -. Stasera è stato strepitoso, peccato perché abbiamo fatto tutto bene tranne che gli ultimi 15 minuti: erano troppo soli davanti al portiere, nessuno dei nostri è andato ad ostacolare gli avversari lì in zona gol. Ho detto alla squadra che c’è rammarico, perché con 3 gol in trasferta non si può tornare a casa senza punti. Abbiamo fatto una gara bellissima, quella che avevamo preparato, poi però serve quel qualcosa in più che il Cagliari ha messo e noi no”.

Ancora sul finale controverso: “Dico sempre di stare attaccati ai propri uomini in marcatura, stasera lì nel finale non è accaduto. Non so perché, rivedremo tali situazioni”.

Sul passato al Cagliari: “Sarò per sempre grato a questa società, che mi ha pescato dopo una sfida che avevo giocato contro di loro. Abbiamo conquistato varie promozioni, è stata una bella esperienza”.