Sampdoria, Ranieri ha firmato: è il nuovo allenatore dei blucerchiati

Per il secondo anno consecutivo, Claudio Ranieri prende di Eusebio Di Francesco su una panchina di Serie A. È infatti il tecnico romano il nuovo allenatore della Sampdoria: tutto confermato, incontri positivi fra l’allenatore, l’entourage e il presidente Massimo Ferrero. Accordo da un milione di euro fino a giugno e, in caso di salvezza, permanenza in panchina con ingaggio da 1,8 milioni di euro. Così riporta Sky Sport e gli altri media che si occupano da vicino del mondo blucerchiato. Un curioso scherzo del destino ha fatto in modo che Ranieri, nato a Testaccio e dunque grande tifoso della Roma, esordisse alla Sampdoria proprio contro i giallorossi, domenica 20 ottobre allo Stadio Marassi. Fischio d’inizio alle ore 15.