Sampdoria, Ranieri: “I ragazzi non hanno mai mollato”

Durissimo ko per la Sampdoria, travolta per 5-1 di fronte al proprio pubblico dalla Fiorentina. Queste le parole del tecnico Claudio Ranieri al termine del match: “Avevamo iniziato bene, poi al primo cross ci siamo fatti autogol, poi altre tre cross e due calci di rigore: hanno tirato in porta una volta ed eravamo già sotto di tre reti. Nella ripresa abbiamo cercato di riaprire la gara, ma loro sono stati bravi in contropiede. I ragazzi, però, non hanno mai mollato, fino a trovare il gol della bandiera. Salvezza? Dovremo essere più determinati: chi scenderà avrà qualcosa in meno rispetto agli altri, mentre noi dovremo avere quel qualcosa in più”.