Sampdoria, Ranieri: “Il battesimo di Pirlo? Strano, ha smesso ieri…”

Il sorteggio non è stato particolarmente benevolo con la Sampdoria. I blucerchiati inizieranno il cammino nella prossima stagione in Serie A esordendo contro la Juventus. Un avvio decisamente complicato per la formazione ligure, determinata più che mai a non ripetere la difficile annata vissuta nel 2019/20. Certamente il riscatto non avrà una strada spianata, almeno a giudicare dal primissimo turno.

BATTESIMO

Il tecnico Claudio Ranieri ha esposto le sue considerazioni su questo avvio. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “Tenere a battesimo Pirlo è veramente strano, in pratica ha smesso ieri… Sicuramente ha una grossa responsabilità, ma anche un piacere perché guidare i campioni è sempre stimolate, sono sicuro che farà bene. La prima gara per noi sarà difficile, ma faremo del nostro meglio. E’ un inizio stimolante, cercheremo di continuare la strada intrapresa l’anno scorso. L’importante è partire bene fin dall’inizio, i nostri tifosi hanno sofferto troppo l’anno scorso”.

