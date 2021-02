Sampdoria, Ranieri: “Il Benevento ci renderà la vita difficile. Vogliamo stare nella parte sinistra della classifica”

L’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa la partita di campionato contro il Benevento: “Vogliamo e dobbiamo dimostrare di valere la parte sinistra della classifica. Le prossime partite ci diranno con più certezza chi siamo e cosa possiamo fare. A Benevento serviranno carattere, determinazione e convinzione visto che affronteremo un avversario che ha fatto bene e che farà di tutto per crearci delle difficoltà. Il Benevento ci renderà la vita difficile, ma anche la Samp lo farà perchè vogliamo ripartire subito dopo la sconfitta contro la Juventus” – conclude Ranieri in conferenza stampa – .

Benevento-Sampdoria, in programma domenica 7 febbraio alle 12,30 al Vigorito, verrà arbitrata da Gianluca Aureliano di Bologna. Assistenti di linea saranno Perrotti e Grossi, quarto ufficiale Paterna, al VAR Di Paolo assistito da Carbone.

La Sampdoria ha due precedenti, entrambi poco felici: nel maggio 2019 contro il Chievo (0-0) e nel dicembre dello stesso anno con il famigerato 4-3 di Cagliari, quando i blucerchiati si erano trovati in vantaggio di due gol subendo la rimonta nel finale. Era stata forse la beffa più atroce della gestione di Ranieri, per quanto le sfide in terra sarda siano per la Sampdoria tradizionalmente maledette.