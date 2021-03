Sampdoria, Ranieri: “Il calcio è ancor di più business. Contratto? Non mi preoccupo”

Lunga intervista rilasciata da Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, a Il Secolo XIX. Presente, ma soprattutto futuro nelle parole del tecnico il cui destino contrattule resta ancora piuttosto incerto.

A tutto Ranieri

“Oggi è un calcio ancora più business. Noi siamo abituati a vivere in mezzo ai tifosi, adesso giochiamo per le pay-tv, forse anche per “sostenere” da un certo punto di vista gli sportivi costretti a stare a casa per la pandemia. Ma io ho sempre giocato per i tifosi. Firmo i contratti e non so nemmeno quanto guadagno, mi dovete credere. Subito dopo mi dedico ai tifosi, dobbiamo essere un tutt’uno. Qui alla Samp è così, ma a porte chiuse non lo avverto”.

E a proposito del rinnovo di contratto: “Non mi sono mai preoccupato per i miei contratti quando ero giovane, figuriamoci adesso. Io non ho fretta, non ho l’impazienza del contratto. Ho la pazienza per essere sereno e felice, per poter dare tutto me stesso ai miei calciatori. Voglio stare 100 anni in una società. Ho mai detto che voglio andarmene?”. E ancora: “Noi allenatori siamo come gli avvocati. Ce ne sono diversi tipi. Io per venire alla Samp ho detto “scendo” un po’, il presidente è “salito”. e c’è stato questo matrimonio. Prima con l’acqua alla gola tutto è andato bene, adesso non va bene? Quando mi chiamerà, ci parleremo”.

Sulla squadra e gli obiettivi della sua Sampdoria: “Io offro sempre obiettivi raggiungibili, non posso dire ai miei calciatori che vinceremo tutte e 10 le ultime partite o che andremo a giocarci lo scudetto. Nel girone di andata abbiamo raccolto 26 punti grazie anche a exploit bellissimi entrati nella storia di questa stagione: vedi le vittorie con Lazio, Atalanta e Inter. Ora ci aspettano 10 partite anche con avversari difficili e come obiettivo, almeno per me lo è, ci metto di andare a vincere contro uno di questi squadroni. Proviamo a fare 26 punti anche nel ritorno. Quando facciamo le partitelle i miei calciatori non ci stanno mai a perdere, si incavolano anche con me o con gli avversari di turno che sono fratelli e amici. Facciamolo anche la domenica”, ha concluso Ranieri.