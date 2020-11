Sampdoria, Ranieri: “Il derby ci ha lasciato certezze. Con il Cagliari dobbiamo cambiare i numeri”

Domani sarà già tempo di tornare in campo per la Sampdoria di Ranieri, il mister dei genovesi ha scoperto le carte in vista della sfida contro il Cagliari: “So che la tradizione in Sardegna non è favorevole – spiega il tecnico blucerchiato – , ma i numeri prima o poi vanno cambiati. Noi siamo pronti per questo appuntamento, ci stiamo allenando bene: purtroppo Keita Balde ha avuto un piccolo problema e cercheremo di capire se sarà recuperabile. A prescindere da chi sarà chiamato a giocare posso comunque dire che questo gruppo mi sta dando ampie garanzie e deve continuare su questa strada”. Ranieri ha poi parlato dell’eredità lasciata dal derby della Lanterna: “La stracittadina ci lascia la consapevolezza che siamo in un buon momento di forma ma ora dobbiamo confermarci in un’altra sfida difficile. Troveremo un avversario che quando attacca è pericolosissimo: hanno realizzato ben 12 gol nelle prime 6 partite e dovremo fare attenzione”.