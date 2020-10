Sampdoria, Ranieri: “Importante trovare fiducia. Obiettivi? Pensiamo a salvarci”

Una bella Sampdoria passa sul campo dell’Atalanta. Convincente la prestazione dei blucerchiati che si impongono per 3-1 e mettono nel mirino le posizioni in zona Europa League.

LE PAROLE DI RANIERI

Il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri analizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “L’anno scorso eravamo in piena lotta per non retrocedere ed era difficile sfidare l’Atalanta. Ero stato espulso e ci poteva stare dato che non c’erano spettatori e si sentiva tutto. Abbiamo fatto un’ottima partita. Pian piano abbiamo preso fiducia e consapevolezza. L’Atalanta ha tanti ricambi, se non stai attento ti asfalta. Sono contento per la prestazione dei ragazzi. Sappiamo che è importante la tranquillità della squadra. Sapere che la Sampdoria è in vendita non era stato semplice. Sono contento del mercato fatto dalla società che ha rinforzato la squadra. Abbiamo lavorato benissimo, ma noi non dobbiamo avere paura. Al di là del risultato voglio vedere un atteggiamento deciso. Obiettivi? Troppo presto per parlarne. Prima di tutto pensiamo a salvarci. L’anno scorso abbiamo centrato la salvezza all’ultimo momento”.