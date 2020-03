Sampdoria, Ranieri: “Importante vittoria. Sospensione del campionato? Devono decidere gli organi competenti”

Importante vittoria per la Sampdoria, che ha superato in rimonta per 2-1 il Verona. Queste le parole del tecnico Claudio Ranieri al termine del match: “E’ stata una vittoria importante, contro una buona squadra. E’ stata una gara surreale, ma noi siamo professionisti e finché si può andiamo avanti. Quagliarella? Sta ritrovando la vena realizzativa, è molto determinato. Quando ho saputo della possibile sospensione io non ho pensato a niente, avevo il meeting con la squadra ed ero concentrato solamente su quello. Fermarsi o andare avanti? Io sono come Klopp, faccio solamente l’allenatore. Certe decisioni devono essere prese dalle persone competenti”.