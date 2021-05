Sampdoria, Ranieri in bilico: al suo posto si valuta un ex Inter

I blucerchiati potrebbero cambiare ancora una volta guida tecnica

In casa Sampdoria è tempo di bilanci e valutazioni. Sicuramente saranno positivi i giudizi sulla stagione, che va concludendosi, nonostante il 5-1 rimediato in casa dell'Inter campione d'Italia. I blucerchiati hanno conquistato la salvezza e sono già in top 10, rispettando gli obiettivi fissati a inizio campionato. Dunque, sulla carta, non dovrebbero esserci problemi nella conferma di Claudio Ranieri sulla panchina della formazione ligure anche nella prossima stagione. Tuttavia la realtà sembra suggerire spunti diversi.