Sampdoria, Ranieri: “In questa rimonta ci ho rimesso il fegato. Parma sbalordito dalla nostra reazione”

Vittoria di misura fondamentale per la Sampdoria di Claudio Ranieri che ipoteca ormai la salvezza. I blucerchiati con la vittoria sul Parma salgono così a quota 41 punti in classifica.

LE PAROLE DI RANIERI

Claudio Ranieri analizza il match della sua squadra a Sampdoria.it: “Hanno iniziato meglio di noi, poi non avevamo mai giocato alle cinque e un quarto e infine il campo non era bagnato. Così la palla non scorreva. Ci abbiamo messo un tempo a capirlo, poi nel secondo tempo siamo stati più corti e compatti. Così tutto è cambiato. Loro sono rimasti sbalorditi dal nostro ritorno, le rimonte sono le partite più belle anche se ci rimetti il fegato. Salvezza? Diciamo che siamo a cavallo, anche se manca un punto per la matematica. Mi piace il fatto di essere entrato in sintonia con i ragazzi, è una cosa di cui ho bisogno per dare tutto me stesso. La tensione era tanta, finire in B avrebbe cambiato la carriera a tutti: ci siamo messi in gioco”.