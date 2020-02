Sampdoria, Ranieri: “Infortuni pesanti, paghiamo caro gli errori nel finale”

Si è concluso il match tra Sampdoria e Napoli. Il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri si sofferma sulla gara di Marassi ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo giocato contro un buonissimo Napoli. Non ci ha sorpreso, anche se si direbbe il contrario a giudicare dai primi minuti. Sono stati bravi loro all’inizio. Ho cambiato modulo, con tre centrocampisti, e lì abbiamo ripreso in mano la partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto noi e meno loro. Poi all’ultimo, quando fai degli errori, ci sono giocatori che te la fanno pagare. Complimenti a loro. Sia Quagliarella che Ramirez sono uomini di qualità e quando mancano scende il livello tecnico della squadra. Ancora una volta devo fare cambi per infortuni. Non riesco mai a fare scelte tecniche. Sicuramente non entriamo in campo con il piglio giusto. Se sbagli l’approccio, vuol dire che si è preparata male la partita. Noi eravamo in campo, ma abbiamo sofferto il loro giro palla. Poi, con il cambio di modulo, abbiamo rimediato. Dobbiamo essere sempre concentrati perché quando facciamo errori ci costano caro. Esco con fiducia. Dobbiamo continuare a crederci. Quagliarella sta bene. Speriamo di rivedere altre perle simili”.