Sampdoria, Ranieri: “Inizio sbagliato poi nella ripresa noi vicini a riprendere la gara”

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato la sconfitta sul terreno dell’Inter: “Purtroppo non abbiamo iniziato bene e abbiamo aiutato l’avversario che ci ha messo in difficoltà. Siamo stati timidi, timorosi non riuscendo a creare pericoli all’Inter. Uscivamo tardi, poi nel secondo tempo ci siamo messi meglio e siamo andati vicini a riprendere la partita. Però pronti via dopo tanto stop in campionato e ci sta questa sconfitta. Non ci sta il primo tempo, ci sta il secondo ma sappiamo che dobbiamo fare meglio e credo che abbia influito il cambio di modulo. In allenamento siamo spavaldi e io mi aspettavo una partita del genere. Sapevamo le combinazioni dell’Inter, non mi aspettavo che ci saremmo trovati timidi invece ho visto che rinculavamo e loro facevano girare palla e non andava bene. La classifica non è bella ma noi siamo partiti che eravamo ultimi. Non siamo preoccupati, sappiamo da dove veniamo e sappiamo che dobbiamo lottare”.