Sampdoria, Ranieri: “La svolta contro l’Inter. Ora niente calcoli salvezza”

La Sampdoria si impone nettamente sul Cagliari. I blucerchiati travolgono i sardi e vedono più vicina la salvezza. Il tecnico Claudio Ranieri commenta la prestazione dei suoi uomini.

LE PAROLE DI RANIERI

Claudio Ranieri commenta la gara della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Mi divertirò solamente quando avrò portato la nave in porto, siamo stati troppo tempo sott’acqua. Non possiamo rilassarci perché abbiamo dimostrato che quando siamo concentrati possiamo fare grandi risultati. Il lockdown ci ha fatto soffrire. Abbiamo miscelato il lavoro e siamo cresciuti. Dal secondo tempo con l’Inter in poi la squadra ha fatto sempre il suo. La squadra mi ha dato e mi dà fiducia, dobbiamo continuare così. Ho cercato di mostrare le statistiche ai giocatori, ci siamo sempre migliorati partita dopo partita e adesso sono arrivate anche vittorie importanti. Aver giocato a Lecce senza il loro pubblico ha penalizzato un po’ i giallorossi mentre a noi ha portato grande consapevolezza nei nostri mezzi. Voglio giocatori che non si diano mai per vinti. Gli sforzi sono stati ripagati ma la nave non è ancora in porto. Non faccio calcoli, dobbiamo arrivare a 40-41 e restare fuori da dove siamo stati per troppo tempo”