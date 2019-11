Sampdoria, Ranieri: “Momento positivo, lottando possiamo farcela”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica pomeriggio contro l’Udinese. Il tecnico spera che dopo la sosta, la squadra possa tornare a macinare punti preziosi per migliore una classifica che vede il club a quota 9 punti dopo 12 giornate. Ecco le parole del mister di Testaccio: “Ripartiamo da un momento positivo. La gara con l’Atalanta ci ha insegnato che pur lottando e soffrendo possiamo fare buone cose. Dobbiamo partire dallo spirito di sacrificio che mettono in campo i ragazzi. Spero la sosta sia servita anche mentalmente. Sono sempre come San Tommaso. Se non vedo e tocco, non credo. Fabio Quagliarella sta facendo buone cose, è vicino a sbloccarsi”.