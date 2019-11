Sampdoria, Ranieri: “Non abbiamo mai perso la bussola, vittoria importante”

Si è conclusa da poco Sampdoria-Udinese. Queste le parole del tecnico blucerchiato Claudio Ranieri al termine della gara ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una vittoria importante. Nel primo tempo avevamo costruito tanto. Questo è calcio. Mi fa piacere che non abbiamo mai perso la bussola. L’Udinese è una squadra tosta e arcigna. Abbiamo cercato di non perdere autostima. Ora questa squadra lotta. Poi giocheremo anche meglio. Ora pensiamo a fare una grande partita contro l’Atalanta. Voglio vedere se arriveremo primi sulle seconde palle. Nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema di gioco per mettere sotto l’Udinese”.