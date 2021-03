Sampdoria, Ranieri: “Non pensiamo a finire in classifica davanti al Genoa”

La Sampdoria si salva nel derby di Genova nel finale. Il Genoa accarezza la vittoria a lungo, ma viene ripreso dalla rete di Tonelli, che trova la rete con un colpo di testa preciso.

LE PAROLE DI RANIERI

Il tecnico Claudio Ranieri commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita difficile per entrambe le squadre. Nel primo tempo siamo stati imprecisi nell’ultimo passaggio. Il risultato comunque può andare bene. Pensare a stare davanti al Genoa sarebbe troppo provinciale. Non credo che i genoani cercheranno semplicemente di starci davanti, ma proveranno a fare del loro meglio. Lo stesso vale per noi”.